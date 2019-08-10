Дочь принца Уильяма поразила публику неприличным жестом

Юная принцесса Шарлотта — дочь герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и принца Уильяма — поразила британскую публику «некоролевским поведением» на благотворительной парусной регате The King's Cup.

Мероприятие состоялось на острове Уайт в начале августа.

В регате участвовал сам Уильям, а его супруга с детьми — 6-летним Джорджем и 4-летней Шарлоттой — следила за происходящим с трибун.

Когда семье нужно было поприветствовать собравшуюся публику, принцесса вместо того, чтобы помахать толпе рукой, решила показать всем язык, чем создала неловкую ситуацию для своей мамы.

Кейт Миддлтон оригинально вышла из положения, пишет «Газета.ру». Герцогиня, наклонившись к дочери, шутливо скорчила гримасу, а затем увела малышку подальше от камер.

Британцы с юмором отнеслись к произошедшему, отметив, что даже правнуки королевы Елизаветы II всё же просто дети.

11 июля сообщалось, что СМИ раскритиковали герцогиню Сассекскую Меган Маркл за первое публичное появление с сыном.