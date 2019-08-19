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Богомолов рассказал о желании снять Собчак в кино

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Российский режиссер Константин Богомолов заявил о готовности поработать с журналисткой Ксенией Собчак в качестве актрисы в своем кинопроекте. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Если бы Ксения захотела, с удовольствием поработал бы с ней как с актрисой», — заявил режиссер.

Богомолов уточнил, что предложил бы Собчак роли в кино, поскольку сомневается, что она будет играть в театре, тем более что это специфическая сфера, требующая длительной подготовки.

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Режиссер уточнил, что в настоящее время совместных творческих планов у него с Собчак нет, но подчеркнул, что считает ее «очень способным человеком».

«На самом деле считаю Ксению очень способным человеком. <...> Она разносторонняя, талантливая и амбициозная. Думаю, у нее многое еще впереди», — заключил Богомолов.

Как отметил телеканал «360», вместе с тем на вопрос об отношениях с ведущей Богомолов ответил, что старается не комментировать свою личную жизнь, но подтвердил, что о своей симпатии часто пишет в соцсетях.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», об отношениях Богомолова и Собчак стало известно в начале 2019 года. Тогда журналистка развелась с мужем, актером Максимом Виторганом. В начале августа Богомолов в Instagram признался телеведущей в любви, а сама Собчак опубликовала видеозапись, на кадрах которой они вместе с режиссером идут в обнимку, и ведущая целует его в щеку. По некоторым данным, пара задумалась о том, чтобы узаконить свои отношения, пишет «Газета.ру».

Режиссер театра и кино Константин Богомолов с июня 2019 года занимает должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной. В этом же году он дебютировал в жанре многосерийного кино, став режиссером сериала «Содержанка». Кроме того, к выходу готовится его фильм «Настя» по рассказу Владимира Сорокина.

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