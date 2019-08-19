Дуэйн «Скала» Джонсон женился на Гавайях

Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный также под псевдонимом «Скала», женился на своей невесте Лорен Хашиан, церемония прошла на Гавайях. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram в понедельник, 19 августа.

Страница Дуэйна Джонсона в Instagram

В описании к фото он написал «Мы согласны». Бракосочетание прошло 18 августа. Чету Джонсон поздравил комик Кевин Харт, актриса Карен Гиллан и другие знаменитости.

Джонсон встречался с Хашиан последние 12 лет. За это время у них родились две дочери — Жасмин (в 2015 году) и Тиана (в 2018-м). Это не первый брак актера — в 2007 году он развелся с Дэни Гарсия, от которой у него тоже есть дочь.

В августе прошлого года стало известно, что Джонсон снимется в фильме режиссера Роберта Земекиса, в котором исполнит роль первого короля Гавайев Камеамеа I. Новый фильм описывается как потрясающий исторический эпос. Он будет основан на реальных событиях.