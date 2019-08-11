СМИ сообщили о скорой свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Актер и кинорежиссер Федор Бондарчук сделал предложение актрисе Паулине Андреевой, и сейчас пара готовится к свадьбе, сообщают российские СМИ со ссылкой на неназванные источники.

«Дата уже назначена, и ведется подготовка к торжеству», — цитирует слова собеседника издание StarHit в воскресенье, 11 августа.

Отмечается, что свадьба состоится в сентябре. Других подробностей и официального подтверждения этой информации пока нет.

Слухи о скорой свадьбе Бондарчука и Андреевой появляются в СМИ с начала текущего года. Поводом для этого стало кольцо на безымянном пальце, с которым стала выходить в свет актриса.

Впервые о романе звезд стало известно в начале 2016 года. Тогда Бондарчук и Андреева появились в Сочи на красной дорожке фестиваля «Кинотавр» и держались за руки.

16 июня сообщалось, что Бондарчук представил свою новую картину «Вторжение» в рамках сочинского фестиваля «Кинотавр». Презентация прошла в рамках бранча журнала Cosmopolitan в «Bosco Дом Кино».