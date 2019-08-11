Прямой эфир

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались спустя семь месяцев после свадьбы

0
Фото: TASS/PA Wire/PA Images
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская певица Майли Сайрус рассталась со своим супругом австралийским актером Лиамом Хемсвортом менее, чем через год после свадьбы, пишет The Sun со ссылкой на представителей артистки.

«Лиам и Майли договорились расстаться. Постоянно развиваясь, меняясь как партнеры и люди, они решили, что это лучшее, что они могут сделать для себя и для своей карьеры», — рассказал агент Сайрус.

Он отметил, что пара продолжит контактировать и совместно воспитывать домашних животных.

По данным издания, расстались супруги через месяц после выхода скандального интервью Майли, в котором она призналась, что несмотря на замужество все еще «очень привязана к женщинам».

При этом она заявила, что стала женой, которая не будет «стоять у плиты в фартуке», и подтвердила, что не хочет пока иметь детей. Причиной она назвала плохое состояние окружающей среды.

Майли и Лиам тайно поженились в декабре 2018 года. Познакомились они еще в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня», а в 2012 году объявили о помолвке. Однако позже пара рассталась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем
Глава Amazon Джефф Безос развелся с женой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017