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Волочкова ответила на слухи о предстоящей свадьбе

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Российская балерина Анастасия Волочкова ответила на распространившуюся в СМИ информацию о том, что она якобы выходит замуж.

«Сплетни иногда бегут впереди меня. Уже столько небылиц и выдумок сочинили… Позитив и смех — лучшие лекарства в борьбе с клеветой», — сказала знаменитость в интервью StarHit.

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По словам артистки, в потенциальных кандидатах ей важны внимание и преданность.

«Мужчина должен быть мужчиной. Я никогда не спрашиваю о размере зарплаты или дохода. Кто так думает, порождает еще один слух обо мне», — утверждает звезда.

Она упомянула, что познакомиться с ней можно в спортивном или репетиционном зале, где она бывает чаще всего.

Информация о том, что балерина выходит замуж, появилась в начале июля. Журналист Денис Сорокин в совместном с Волочковой видео рассказал, что после шоу танцовщицы в Москве 21 июля «будет свадьба». Сама артистка на кадрах надевала на голову предмет, очень похожий на фату.

Поклонники знаменитости посчитали, что она собралась замуж за Сорокина, а другие восприняли ролик как пиар-ход. Также СМИ писали, что балерина планирует связать себя узами брака с бизнесменом из Таджикистана Владимиром Юрковым.

Ранее в июле Волочкова приняла участие в популярном флешмобе Bottle Cap Challenge, где задача участника — открутить крышку бутылки ударом ноги. Видео с трюком она опубликовала в своем Instagram.

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