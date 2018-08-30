Дуэйн Джонсон сыграет первого короля Гавайев

Известный американский актер Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала» снимется в фильме режиссера Роберта Земекиса, в котором исполнит роль первого короля Гавайев Камеамеа I.

Новый фильм описывается, как потрясающий исторический эпос. Он будет основан на реальных исторических событиях, пишет издание The Hollywood Reporter.

Написанием сценария к ленте занимается Рэндалл Уоллес. Он работал также над исторической драмой о национальном шотландским герое Уильяме Уолласе «Храброе сердце», сообщает «Газета.ру».

29 августа на основе информации журнала Forbes о доходах знаменитостей СМИ составили рейтинг заработка знаменитостей и миллиардеров за один час. Дуэйн Джонсон вошел в тройку лидеров.