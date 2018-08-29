СМИ подсчитали заработок звезд и миллиардеров за час

На основе информации о доходах журнала Forbes составил рейтинг заработка знаменитостей и миллиардеров за один час.

Среди звезд лидером стал актер Джордж Клуни. За один час он зарабатывает более $27 тыс. На втором месте модель Кайли Дженнер с $19 тыс., а закрывает тройку лидеров актер Дуэйн Джонсон с $14 тыс., пишет новостной портал Business Insider.

Почти $10 тыс. зарабатывает актриса и телеведущая Эллен Дедженерес, также в список вошли певицы Тейлор Свифт и Бейонсе с $9 тыс. и $6,8 тыс. соответственно.

В рейтинге среди миллиардеров лидером стал глава компании Amazon Джефф Безос. За один час он зарабатывает почти $4,5 млн. На втором месте — основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Его доходы за час составляют около $1,7 млн, сообщает телеканал «Звезда».

Чуть меньше — $1,3 млн — зарабатывает глава Walmart Эдис Уолтон, около $1 млн в час получает инвестор Уоррен Баффет. В рейтинг также вошли глава Tesla Илон Маск и создатель Microsoft Билл Гейтс — $685 тыс. и $456 тыс. соответственно.