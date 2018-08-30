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Алек Болдуин не будет сниматься в новом фильме про Джокера

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Фото: TASS/Zelig Shaul
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Американский актер Алек Болдуин заявил, что не будет сниматься в новом фильме режиссера Тодда Филлипса о злодее из вселенной комиксов издательства DC Comics.

В фильме Болдуин должен был исполнить роль отца супергероя Бэтмена. По словам актера, его отказ связан с плотным графиком. Также он отметил, что уверен в большом количестве желающих сняться в фильме, пишет USA Today.

Начало съемок запланировано на сентябрь 2018 года. Режиссер Тодд Филлипс известен комедией «Мальчишник в Вегасе». Издание Variety ранее сообщало, что Болдуин уже подписал контракт на роль отца супергероя Бэтмена в новом фильме.

28 августа стало известно, что звезда Голливуда Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена в кинофраншизе о мрачном супергерое из-за алкоголизма.

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