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Бена Аффлека могут лишить роли Бэтмена из-за алкоголизма

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Звезда Голливуда Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена в кинофраншизе о мрачном супергерое, пишет The Wrap.

Инсайдеры утверждают, что причина в том, что Аффлек на минувшей неделе посетил клинику для алкоголиков. Курс реабилитации стал третьим в жизни актера и вторым за последний год.

Продюсеры могут отказаться от работы с Аффлеком, опасаясь, что знающие о трудностях актера страховщики завысят цену.

«Скорее всего, студия заменит его, потому что страховые расходы сильно вырастут», — рассказал источник The Wrap.

27 августа стало известно, что Алек Болдуин сыграет отца Бэтмена в фильме «Джокер», сообщает «Газета.ру».

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