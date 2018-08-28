Бена Аффлека могут лишить роли Бэтмена из-за алкоголизма

Звезда Голливуда Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена в кинофраншизе о мрачном супергерое, пишет The Wrap.

Инсайдеры утверждают, что причина в том, что Аффлек на минувшей неделе посетил клинику для алкоголиков. Курс реабилитации стал третьим в жизни актера и вторым за последний год.

Продюсеры могут отказаться от работы с Аффлеком, опасаясь, что знающие о трудностях актера страховщики завысят цену.

«Скорее всего, студия заменит его, потому что страховые расходы сильно вырастут», — рассказал источник The Wrap.

27 августа стало известно, что Алек Болдуин сыграет отца Бэтмена в фильме «Джокер», сообщает «Газета.ру».