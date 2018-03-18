Выход новой киноленты о Бэтмене перенесут

Новый фильм о Бэтмене начнут снимать не ранее 2019 года. Ожидается, что премьера картины состоится в 2020 или 2021 году.

Ранее сообщалось, что компания Warner Bros. начнет полномасштабные съемки картины уже в 2018-м. Студия заявила, что лента не является приоритетной и лучшие силы уже задействованы в производстве картин «Шазам» и «Чудо-женщина 2», сообщает NewInform.

Остается неизвестным, кто исполнит главную роль в будущем фильме. Ее режиссером станет выступит Мэтт Ривз.

Бэтмен — персонаж комиксов, супергерой, человек-летучая мышь. Киновселенная Бэтмена началась еще в 1943 году после появления первого киносериала из 15 серий.