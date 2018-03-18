Прямой эфир

Выход новой киноленты о Бэтмене перенесут

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Nils Jorgensen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый фильм о Бэтмене начнут снимать не ранее 2019 года. Ожидается, что премьера картины состоится в 2020 или 2021 году.

Ранее сообщалось, что компания Warner Bros. начнет полномасштабные съемки картины уже в 2018-м. Студия заявила, что лента не является приоритетной и лучшие силы уже задействованы в производстве картин «Шазам» и «Чудо-женщина 2», сообщает NewInform.

Остается неизвестным, кто исполнит главную роль в будущем фильме. Ее режиссером станет  выступит Мэтт Ривз.

Бэтмен — персонаж комиксов, супергерой, человек-летучая мышь. Киновселенная Бэтмена началась еще в 1943 году после появления первого киносериала из 15 серий. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина в маске Бэтмена ограбил аптеку в Москве
Скончался продюсер почти всех фильмов о Бэтмене Бенджамин Мельникер

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017