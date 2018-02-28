Скончался продюсер почти всех фильмов о Бэтмене Бенджамин Мельникер

Продюсер почти всех фильмов о Бэтмене Бенджамин Мельникер скончался в возрасте 104 лет. Об этом сообщает Deadline.

Мельникер принимал участие в работе над фильмами «Бэтмен», «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Лига справедливости». Он также продюсировал картины «Константин: Повелитель тьмы» и «Женщина-кошка».

Мельникер пришел в студию MGM в 1939 году, где его прозвали «лев MGM», пишет «Газета.Ру».

Он является обладателем Дневной премии «Эмми» в номинации «Выдающаяся детская анимационная программа».