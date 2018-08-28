Прямой эфир

Алек Болдуин сыграет в новом фильме про Джокера

0
Фото: TASS/Zuma/Dennis Van Tine
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский актер Алек Болдуин исполнит роль отца супергероя Бэтмена в новом фильме о Джокере.

Как пишет Variety, производством картины о злодее из вселенной комиксов издательства DC Comics занимается кинокомпания Warner Brothers.

Роль самого Джокера исполнит американский актер Хоакин Феникс.

Начало съемок запланировано на сентябрь 2018 года. Режиссером ленты станет Тодд Филлипс, известный комедией «Мальчишник в Вегасе».

Ранее сообщалось, что американский актер Роберт Де Ниро также может сыграть в фильме. Предполагается, что он станет телеведущим, который способствовал возникновению Джокера.

Главную роль в сериале «Бэтвумен», который будет снят по мотивам комиксов DC о приключениях подруги Бэтмена Кейт Кейн, исполнит австралийская актриса Руби Роуз, передает «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Звезда «Властелина колец» сыграет в новых «Звездных войнах»
Камбербэтчу предложили £7,5 млн за продолжение «Доктора Стрэнджа»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017