Алек Болдуин сыграет в новом фильме про Джокера

Американский актер Алек Болдуин исполнит роль отца супергероя Бэтмена в новом фильме о Джокере.

Как пишет Variety, производством картины о злодее из вселенной комиксов издательства DC Comics занимается кинокомпания Warner Brothers.

Роль самого Джокера исполнит американский актер Хоакин Феникс.

Начало съемок запланировано на сентябрь 2018 года. Режиссером ленты станет Тодд Филлипс, известный комедией «Мальчишник в Вегасе».

Ранее сообщалось, что американский актер Роберт Де Ниро также может сыграть в фильме. Предполагается, что он станет телеведущим, который способствовал возникновению Джокера.

Главную роль в сериале «Бэтвумен», который будет снят по мотивам комиксов DC о приключениях подруги Бэтмена Кейт Кейн, исполнит австралийская актриса Руби Роуз, передает «Газета.ру».