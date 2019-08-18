Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи. Об этом рассказал муж и продюсер артистки Иосиф Пригожин.

По его словам, избранницей 24-летнего Артема стала девушка Наташа, с которой он учился в школе и университете в Швейцарии.

«На моем недавнем 50-летии Тема признался, что надумал жениться. Мы тогда подумали с Лерой, что он шутит. В прошлом месяце Тема женился <…> ребята взяли и тайно расписались в Монтре», — рассказал Пригожин «Комсомольской правде».

Продюсер отметил, что семья даже не знала об отношениях сына с Наташей, однако девушка всегда нравилась семейству.

«Лера как-то сказала сыну, показав на Наташу: «Вот такая тебе нужна жена!» Правда, на тот момент мы не знали, что ребята встречаются», — сказал Пригожин.

Так как молодой человек давно не живет за счет родителей, а сам устроить большой праздник пока не может, свадьбы как таковой еще не было.

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