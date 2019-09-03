Михаил Шуфутинский объяснил популярность «Третьего сентября»

Советский и российский эстрадный певец, пианист и продюсер Михаил Шуфутиский рассказал, с чем связана популярность исполняемой им песни «Третье сентября», которая в последние годы стала источником мемов и дискуссий о том, какой смысл стоит за ней.

«Я не думаю, что песня своей популярностью обязана каким-то мемам... Плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит», — сказал артист в интервью RT, опубликованном во вторник, 3 сентября.

По мнению Шуфутинского, его песня стала хитом для широкого круга людей, поскольку русский народ «так устроен», что любит погрустить.

Ранее в сентябре российский музыкант Игорь Николаев, являющийся автором текста песни «3 сентября», рассказал о ее создании. Он пояснил, что никакого особого значения у этой даты нет.