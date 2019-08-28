Эд Ширан решил временно уйти со сцены

Британский поп-музыкант Эд Ширан объявил о планах сделать перерыв в выступлениях после завершения мирового двухгодичного турне Divide, пишет The Independent в среду, 28 августа.

«Сегодня заканчивается мой тур. Это и горько, и радостно одновременно. Я вас очень люблю. Это мой последний концерт в ближайшие полтора года», — сказал он во время заключительного концерта тура в своем родном Ипсвиче.

По словам Ширана, его шоу посмотрели около 9 млн человек. Артист также сравнил окончание турне с расставанием с девушкой, с которой встречался много лет.

Тур Ширана Divide был признан самым кассовым в истории. Он собрал $755,6 млн. Так исполнитель побил рекорд ирландской рок-группы U2, собравшей в рамках турне «U2 360°» с 2009 по 2011 год $736,4 млн, пишет «Газета.ру».

Во время своих гастролей британский поп-музыкант впервые выступил в Москве. Его шоу состоялось 19 июля на стадионе «Открытие Арена», отмечает «Федеральное агентство новостей». На концерте собралось около 40 тыс. поклонников. В какой-то момент 28-летний Ширан вышел на сцену в форме футбольной сборной России. Через два дня он посетил свою статую, установленную около парка Горького в Москве, и расписался на щеке «двойника».