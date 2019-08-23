Тейлор Свифт представила новый альбом

Американская исполнительница Тейлор Свифт представила свой новый музыкальный альбом Love. О релизе певица сообщила на странице в Instagram 23 августа.

«Этот альбом — праздник любви, во всей его сложности, уюте и хаосе. Это первый альбом, который мой по-настоящему. Меня переполняет гордость. Я так взволнована, что он вышел», — написала Свифт.

Как отмечает телеканал «360», также исполнительница презентовала видеоклип на заглавную песню пластинки. Посмотреть ролик можно на официальном YouTube-канале певицы.

Альбом Lover — седьмая пластинка в дискографии Тейлор Свифт. В нее вошли 18 треков, общее время звучания составило больше 60 минут. Дебютный альбом 29-летней Свифт вышел в 2006 году. Ей тогда было 17 лет.

В октябре 2018 года Тейлор Свифт получила премию American Music Awards как «Артист года».