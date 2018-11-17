Тейлор Свифт начала путешествовать в багаже

Американская поп-певица Тейлор Свифт путешествует в багаже. Ранее ходившие слухи об этом в интервью британскому Vogue подтвердил ее коллега по сцене Зейн Малик.

По его словам, Свифт, перемещаясь в публичных местах, действительно находится в чем-то наподобие большого чемодана.

Необычное решение связано с обрушившейся на девушку популярностью после выхода песни I Don’t Wanna Live Forever.

Маскировка под багаж спасает певицу от объективов назойливых папарацци.

10 октября Тейлор Свифт стала победителем в номинации «Артист года» музыкальной премии American Music Awards. Журнал Forbes подсчитал, что поп-звезда зарабатывает $9 тыс. в час.