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Игорь Николаев раскрыл смысл песни «3 сентября»

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Российский музыкант Игорь Николаев, являющийся автором текста песни «3 сентября», рассказал о создании этого хита.

В последние годы композиция, исполненная Михаилом Шуфутинским, стала поводом для множества мемов и предположений о том, какой смысл стоит за ней.

По словам Николаева, весь хайп вокруг композиции ему приятен, но никакого особого значения у этой даты нет.

«Должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было все у нас всерьез». Так рождаются песни, те, которые надолго», - написал артист в Instagram.

2 сентября музыкант Юрий Лоза сравнил шутки про свою песню «Плот» с композицией «3 сентября». По его словам, мемы про «Плот» актуальны в течение всего года, чего не скажешь о песне Шуфутинского.

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