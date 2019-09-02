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Лоза сравнил мемы про «Плот» и «3-е сентября» Шуфутинского

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Фото: ТАСС/Александр Карпушкин
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Музыкант Юрий Лоза сравнил шутки про свою песню «Плот» с композицией «3-е сентября» певца Михаила Шуфутинского. Как заявил исполнитель «РИА Новостям», внимание к песне его коллеги по цеху проявляется только раз в году.

Лоза отметил, что его композиция уже «прошла испытание временем» и исполняется на разных языках. Кроме того, шутки про «Плот» актуальны в течение всего года, чего не скажешь о песне Шуфутинского.

«Мем на «Плот» можно использовать круглый год, а мем на песню Шуфутинского только один раз в год, когда наступает 3 сентября. И что это за мем, который можно использовать только раз в году? Обсуждать тему, которая живет один день, — это не шутка, а дурновкусие», — полагает Лоза.

Михаил Шуфутинский, в свою очередь, считает, что новые хиты нужны тем, чьи старые композиции уже не актуальны. Композицию он впервые исполнил в 1993 году и с тех пор она звучит на каждом концерте певца.

Ранее Юрий Лоза отметил самобытность музыканта Вилли Токарева, скончавшегося 4 августа. Как отметил музыкант, Токарева всегда сопровождали «респект и уважуха», и даже после эмиграции его песни «прекрасно прижились на родине».

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