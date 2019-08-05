Юрий Лоза отметил самобытность Вилли Токарева

Российский певец Юрий Лоза заявил, что музыканту Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа, ничего не надо было доказывать, поскольку он был совершенно самобытен и ни с кем не конкурировал. Об этом он написал на своей странице в Instagram в понедельник, 5 августа.

Лоза также рассказал, что при рождении Токарева назвали в честь Владимира Ленина, однако после этого он сам выбрал себе имя Вилли.

«Респект и уважуха» в нашем цеху сопровождали его всегда, ведь после эмиграции он запел в Америке не только одесскую классику, а начал писать свои песни, которые быстро перекочевали через океан и прекрасно прижились на родине», — написал Лоза.

Вилли Токарев умер 4 августа в одной из московских больниц в возрасте 84 лет из-за прогрессирующей онкологии. Как пишет «Федеральное агентство новостей», слухи о проблемах со здоровьем у шансонье появились в мае, а последние недели Токарев провел в больнице в тяжелом состоянии.

Известность публики он завоевал после исполнения композиций «Летят перелетные птицы», «В шумном балагане» и других. Всего за свою карьеру музыкант записал порядка 50 альбомов. Как пишет НСН, родные исполнителя будут в равных долях получать авторские отчисления за его песни. На наследство Токарева претендуют его 53-летний сын от первого брака, 29-летний сын от второго брака, третья жена, а также ее дети.