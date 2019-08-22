Названы самые популярные песни лета 2019 года в Москве

Самым популярной летней песней в Москве стала композиция Bad guy 17-летней американской исполнительницы Билли Айлиш. Также в тройку главных хитов вошли песни Life певицы Zivert и «Грустный дэнс» дуэта Artik & Asti, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс.Музыка».

Отмечается, что всего в рейтинг вошли 50 наиболее популярных песен за последний сезон. Четвертую строчку списка заняла композиция «Девочка-война» рэп-дуэта HammAli & Navai, замкнула пятерку лидеров «Витаминка» Тимы Белорусских.

«Выяснилось, что москвичи слушали летом не только новинки, но и ностальгировали под старые добрые рок-хиты: Numb Linkin Park, Believer Imagine Dragons, «Выхода нет» группы «Сплин» и «Лесник» «Короля и Шута», — цитирует сообщение 22 августа «РИА Новости».

В конце мая издание 24/7 Wall Street составило рейтинг из 100 лучших песен всех времен и народов. Лидером списка стала композиция Yesterday британской группы The Beatles.