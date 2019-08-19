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Суд признал законным запрет на русские песни во Львовской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Верховный суд Украины признал законным введение моратория на «русскоязычный культурный продукт» во Львовской области. Решение высшей судебной инстанции опубликовано в Едином реестре судебных решений.

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Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы общественной организации «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор — право народа», сообщает в понедельник, 19 августа, «РИА Новости». Кассационную жалобу Львовского областного совета суд удовлетворил.

«...Решение Львовского окружного административного суда от 16 января 2019 года и постановление Восьмого апелляционного административного суда от 14 мая 2019 года в части удовлетворенных исковых требований отменить, принять в этой части требований постановление, которым в иске отказать», — отмечается в решении суда. Постановление обжалованию не подлежит.

Под «русскоязычным культурным продуктом» на Украине подразумеваются формы культурных произведений на русском языке — песни, книги, фильмы, сериалы, шоу, театральные постановки и т.д.

Облсовет Львова 19 сентября 2018 года постановил запретить в регионе публичное использование «русскоязычного культурного продукта». Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин сравнил это решение с запретом смотреть на луну, а в Совете Федерации заявили, что подобные решения нарушают конституцию Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала запрет на использование русского языка во Львове.

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