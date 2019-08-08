Гуляющий по Москве Тарантино стал поводом для мемов
Визит Квентина Тарантино в Москву привлек пристальное внимание интернет-пользователей, которые создали десятки мемов с американским режиссером.
Тарантино презентовал в российской столице свой новый фильм «Однажды в Голливуде», а также прогулялся по красной площади и вместе с министром культуры России принял участие в экскурсии по Кремлю.
Некоторые пользователи сети по-своему увековечили «приключения» Тарантино в Москве.
7 августа Тарантино рассказал о планах снять последний фильм в карьере, а также назвал свой любимый советский фильм.