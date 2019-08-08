Тарантино рассказал об отношении к жестокости в кино

Насилие на экране никак не связано с насилием в жизни, считает американский режиссер Квентин Тарантино. Он заявил об этом в интервью «Известиям», взятом накануне российской премьеры его фильма «Однажды в… Голливуде».

В качестве доказательства своего мнения Тарантино привел пример японских фильмов 70-х годов.

«Японское кино всегда было ультражестоким, но у них самый низкий уровень преступности по сравнению с любой другой крупнейшей страной мира», — сообщил режиссер.

Кроме того, Тарантино признался в любви к советскому фильму «Человек-амфибия», который с упоением смотрел в детстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Нет ничего постыдного в словах: мне нравится насилие в кино»