Школа кино и телевидения «Индустрия» проведет экзамены в регионах России

Школа кино и телевидения «Индустрия» совершит региональный тур с отборочными экзаменами «Режиссура» и «Сценарное мастерство». Первые испытания пройдут в 18 августа в Калининграде в рамках фестиваля короткометражек «Короче» и 23 августа в Нижнем Новгороде при содействии фестиваля «Горький fest».

В ходе первых экзаменов лучших абитуриентов выберет лично основатель школы Федор Бондарчук и ее преподаватели. Экзамены в Нижнем Новгороде проведут режиссер и сценарист Александр Велединский и сценарист Андрей Золотарев.

«В рамках нашего последнего большого мероприятия школы «Индустрии» на «Стрелке» было очень много вопросов о наших ближайших планах, связанных с поиском абитуриентов в регионах, а также о создании новых возможностей для талантливых ребят», — рассказал режиссер, продюсер и один из основателей школы «Индустрия». По его словам, в этом году благодаря поддержке партнеров школы появилась возможность провести отборочные туры в городах-миллионниках.

«Индустрия» изначально задумывалась как киношкола, открытая для всех», — добавил продюсер и один из основателей школы «Индустрия» Михаил Врубель. Место жительства и финансовые возможности не должны играть роли, у каждого таланта должен быть шанс показать и проявить себя, подчеркнул он.

Для допуска к экзамену абитуриентам необходимо заполнить заявку на поступление и выполнить задания онлайн этапа: предоставить минутную видео-визитку, написать критический анализ трех кинокартин, а также выполнить творческие задания.

С подробностями можно ознакомиться на сайте киношколы.

Проявившие себя лучше других кандидаты получат гранты на обучение по выбранным специальностям. Программу грантов обеспечивают партнеры киношколы — Национальная Медиа Группа, компания НОВАТЭК, онлайн-сервис «More.TV», кинокомпании Art Pictures Studio и «Водород», а также СТС-Медиа. Миссия «Индустрии» — формирование нового поколения профессиональных творческих кадров для отечественной киноиндустрии.

В июле «Индустрия» при поддержке «НМГ Студии» провела на территории института «Стрелка» киношколу в интерактивном формате.