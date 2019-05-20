Притягательность «Притяжения»: в мире ждут сиквел фильма Бондарчука

Майские Канны традиционно совмещают фестивальные показы и продвижение нового кино. Федор Бондарчук представил приехавшим на кинорынок Marche du Film дистрибуторам проекты студии Art Pictures. Несмотря на жесткое расписание фестиваля и рынка, просмотровый зал был переполнен — хотя все проекты Art Pictures Studio относятся к формату зрительского кино, а основной и почти единственной «валютой» российского киноэкспорта до недавнего времени считался артхаус.

Но в последние годы ситуация стала очевидно меняться (например, фильм Бондарчука «Притяжение» был продан более чем на 80 территорий) — чем и объясняется явно возросший интерес многих отечественных продюсеров к международному продвижению. А также то, что Российский экспортный центр включил кинематограф в сферу своих интересов.

Как рассказал Федор Бондарчук «Известиям», он предпринял попытку совместить драматическую и визуальную, «аттракционную» составляющие.

— В ситуации, когда сложные, драматургические истории, глубокие характеры и драматические судьбы героев уходят в сериалы, а на больших экранах остаются в основном фильмы-аттракционы, — такой подход становится вызовом для меня как режиссера и продюсера, — поделился Федор Бондарчук.

Уже после презентации байеры из Франции и Латинской Америки признались «Известиям», что «Притяжение-2» сейчас для них — один из самых ожидаемых релизов, поскольку отклик публики на первый фильм был отличным. Помимо нового «Притяжения» в пакете Art Pictures были представлены фильмы «Лед-2», «Спутник» и «Повелитель ветра» совместного производства с кинокомпанией «Водород».

Первый «Лед», несмотря на то что его снимал режиссер-дебютант Олег Трофим, стал, как известно, одним из самых коммерчески успешных российских проектов и принес исполнительнице главной роли Аглае Тарасовой приз «Золотой орел» как лучшей актрисе.

Сценарий продолжения писал автор первой части Андрей Золотарев, и он нашел столь неожиданный сюжетный поворот, что новый фильм уже на уровне драматургической основы стал резко выбиваться из ряда ромкомов. Именно качество сценария привело к тому, что картину согласился снимать Жора Крыжовников. Хотя он уже не раз говорил о том, что ему сейчас интересно отойти от чисто комедийного жанра. В картине вновь будет много музыкальных номеров, и, судя по всему, она может стать одним из самых резонансных российских проектов.

Любопытна история появления фильма «Спутник» совместного производства Art Pictures, «Водород» и Hype Films. Два года назад в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр» была показана короткометражка режиссера Егора Абраменко и продюсера Ильи Стюарта «Пассажир» — о том, как космический корабль привозит с собой на Землю Нечто. Фильм понравился Михаилу Врубелю (продюсер компании «Водород»), и он предложил режиссеру сделать на основе короткометражки полный метр.

2019-05-14T174003Z_1434999972_UP1EF5E1D2Q67_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-OPENING-RED-CARPET Премьерой фильма Джима Джармуша «Мертвецы не умирают» в Каннах открылся очередной, 72-й по счету, кинофестиваль. Главное европейское кинособытие года, как и всегда, собрало звезд самого разного калибра со всего света. «Известия» подготовили фоторепортаж с красной дорожки Фото: REUTERS/Stephane Mahe 20190514_gaf_u55_417 Нидерландская топ-модель, «ангел» Victoria’s Secret Роми Стрейд Фото: Global Look Press/www.imago-images.de 2019-05-14T185719Z_1646856640_UP1EF5E1GNIDI_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-OPENING-CEREMONY Сбор гостей — один из самых волнующих моментов открытия для зевак и фоторепортеров Фото: REUTERS/Stephane Mahe 2019-05-14T182003Z_2062183455_UP1EF5E1EXE9I_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-OPENING-CEREMONY Бывший американский уголовник, вставший на путь исправления и преобразившийся в одного из самых популярных манекенщиков мира, Джереми Микс с гордостью демонстрирует тюремные татуировки Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier 20190514_gaf_u39_1323 «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгоря привычно позирует перед фоторепортерами Фото: Global Look Press/Geisler-Fotopress/Dave Bedrosian 20190514_zia_p169_863 Жюри фестиваля: Алехандро Гонсалес Иньярриту, Эль Фэннинг, Маймуна Н’Диайе, Келли Райхардт, Робен Кампийо, Павел Павликовский, Аличе Рорвахер, Энки Билал, Йоргос Лантимос Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Alberto Terenghi 2019-05-14T164046Z_1878711432_UP1EF5E1ABX0C_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-OPENING-RED-CARPET Актриса Марина Фуа вошла в состав жюри программы «Особый взгляд», второй по значимости в Каннах Фото: REUTERS/Stephane Mahe 20190514_zaf_k55_157 Джим Джармуш, Тильда Суинтон и задремавший к концу церемонии Билл Мюррей Фото: Getty Images/WireImage/Samir Hussein 2019-05-14T171739Z_739437038_UP1EF5E1C1E3M_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-OPENING-CEREMONY Шарлотта Генсбур и Хавьер Бардем Фото: Getty Images/Gisela Schober 20190514_zaf_x99_164 Супермодель Алессандра Амбросио появилась на красной дорожке в эффектном платье Ralph & Russo и драгоценностях от Boucheron Фото: Getty Images/Gisela Schober GettyImages-1149153819 Главная звезда кинематографа Таиланда Арайя Харгейт Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale 2019-05-14T192630Z_1804109694_RC16B5D8A390_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-JURY Эль Фэннинг стала членом главного жюри фестиваля в 21 год — но светские репортеры еще большее внимание уделили ее роскошным бриллиантовым серьгам Chopard и почти не скрывавшей грудь прозрачной блузке Фото: Getty Images/WireImage/Samir Hussein

Действие фильма, работа над которым почти закончена, происходит в 1983 году: после посадки на Землю корабль не сразу могут найти, а когда находят, понимают, что с оставшимися в живых космонавтами происходит что-то странное… Визуально картина строится на сочетании стилистики позднего соцреализма и современного сай-фая, в главных ролях — Оксана Акиньшина, Петр Федоров и Федор Бондарчук.

Если все перечисленные проекты находятся на стадии съемок или постпродакшн, то работа над «Повелителем ветра» только начинается. Это будет история стартовавшего в Австралии кругосветного перелета Федора Конюхова на воздушном шаре, проходившего при драматических обстоятельствах и чуть не закончившегося гибелью путешественника. Режиссером фильма про Конюхова станет Федор Бондарчук. Исполнитель главной роли пока не выбран.

На кинорынке компания Art Pictures Studio представлена на объединенном стенде Made in Russia, который организован Российским экспортным центром и компанией «Экспоконтент».