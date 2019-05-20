Притягательность «Притяжения»: в мире ждут сиквел фильма Бондарчука
Майские Канны традиционно совмещают фестивальные показы и продвижение нового кино. Федор Бондарчук представил приехавшим на кинорынок Marche du Film дистрибуторам проекты студии Art Pictures. Несмотря на жесткое расписание фестиваля и рынка, просмотровый зал был переполнен — хотя все проекты Art Pictures Studio относятся к формату зрительского кино, а основной и почти единственной «валютой» российского киноэкспорта до недавнего времени считался артхаус.
Но в последние годы ситуация стала очевидно меняться (например, фильм Бондарчука «Притяжение» был продан более чем на 80 территорий) — чем и объясняется явно возросший интерес многих отечественных продюсеров к международному продвижению. А также то, что Российский экспортный центр включил кинематограф в сферу своих интересов.
Как рассказал Федор Бондарчук «Известиям», он предпринял попытку совместить драматическую и визуальную, «аттракционную» составляющие.
— В ситуации, когда сложные, драматургические истории, глубокие характеры и драматические судьбы героев уходят в сериалы, а на больших экранах остаются в основном фильмы-аттракционы, — такой подход становится вызовом для меня как режиссера и продюсера, — поделился Федор Бондарчук.
Уже после презентации байеры из Франции и Латинской Америки признались «Известиям», что «Притяжение-2» сейчас для них — один из самых ожидаемых релизов, поскольку отклик публики на первый фильм был отличным. Помимо нового «Притяжения» в пакете Art Pictures были представлены фильмы «Лед-2», «Спутник» и «Повелитель ветра» совместного производства с кинокомпанией «Водород».
Первый «Лед», несмотря на то что его снимал режиссер-дебютант Олег Трофим, стал, как известно, одним из самых коммерчески успешных российских проектов и принес исполнительнице главной роли Аглае Тарасовой приз «Золотой орел» как лучшей актрисе.
Сценарий продолжения писал автор первой части Андрей Золотарев, и он нашел столь неожиданный сюжетный поворот, что новый фильм уже на уровне драматургической основы стал резко выбиваться из ряда ромкомов. Именно качество сценария привело к тому, что картину согласился снимать Жора Крыжовников. Хотя он уже не раз говорил о том, что ему сейчас интересно отойти от чисто комедийного жанра. В картине вновь будет много музыкальных номеров, и, судя по всему, она может стать одним из самых резонансных российских проектов.
Любопытна история появления фильма «Спутник» совместного производства Art Pictures, «Водород» и Hype Films. Два года назад в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр» была показана короткометражка режиссера Егора Абраменко и продюсера Ильи Стюарта «Пассажир» — о том, как космический корабль привозит с собой на Землю Нечто. Фильм понравился Михаилу Врубелю (продюсер компании «Водород»), и он предложил режиссеру сделать на основе короткометражки полный метр.
Действие фильма, работа над которым почти закончена, происходит в 1983 году: после посадки на Землю корабль не сразу могут найти, а когда находят, понимают, что с оставшимися в живых космонавтами происходит что-то странное… Визуально картина строится на сочетании стилистики позднего соцреализма и современного сай-фая, в главных ролях — Оксана Акиньшина, Петр Федоров и Федор Бондарчук.
Если все перечисленные проекты находятся на стадии съемок или постпродакшн, то работа над «Повелителем ветра» только начинается. Это будет история стартовавшего в Австралии кругосветного перелета Федора Конюхова на воздушном шаре, проходившего при драматических обстоятельствах и чуть не закончившегося гибелью путешественника. Режиссером фильма про Конюхова станет Федор Бондарчук. Исполнитель главной роли пока не выбран.
На кинорынке компания Art Pictures Studio представлена на объединенном стенде Made in Russia, который организован Российским экспортным центром и компанией «Экспоконтент».