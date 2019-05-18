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Тарантино в Голливуде: какие каннские фильмы ждать в нашем прокате

Список новинок киносезона возглавят участники фестиваля на Лазурном Берегу
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Тарантино в Голливуде: какие каннские фильмы ждать в нашем прокате
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2019-05-13 13:59:37
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Каким бы популярным ни был «Оскар», но главное событие для всех кинематографистов мира — Канны. Здесь самый строгий отбор, относительно равные возможности для новичков и «динозавров», параллельно с фестивалем проходит крупнейший кинорынок на планете, где можно сразу найти прокатчика. «Известия» выбрали фильмы фестиваля, о которых вы точно не раз услышите в ближайшем киносезоне.

«Однажды… в Голливуде» (режиссер — Квентин Тарантино)

кино
Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо в фильме «Однажды... в Голливуде»
Фото: sonypictures.ru
Тарантино успел доделать новый фильм к Каннскому фестивалю

Любое новое произведение Тарантино, попадая в конкурс, автоматически становится стержневой интригой Канн. Важнейшая работа режиссера «Криминального чтива» много лет назад получила здесь «Золотую пальмовую ветвь» и более того — стала вехой в истории кино, а Тарантино приобрел статус гения и до сих пор его не утратил. Каждая его лента становится суперхитом у критиков и зрителей, диалоги расходятся на цитаты, сценарий и саундтрек начинают собственную жизнь в интернете. «Однажды… в Голливуде» был взят в конкурс в последний момент, когда остальные участники уже были объявлены. В главной роли — Леонардо Ди Каприо, время действия — конец 1960-х, среди фигурантов сюжета — печально известная банда Чарльза Мэнсона, убившая жену известного режиссера Романа Полански. Последнюю у Тарантино играет Марго Робби.

Выход в России — 8 августа

«Мертвые не умирают» (Джим Джармуш)

кино
Адам Драйвер, Хлоя Севиньи и Билл Мюррей в фильме «Мертвые не умирают»
Фото: filmivast.se
«Дылда» в Канне: на Лазурном Берегу показали фильм Кантемира Балагова
На кинофестивале представили картину российского режиссера и открыли наш павильон

Фильм открытия фестиваля. Несколько лет назад установив новую планку для «вампирского» кино в «Выживут только любовники», Джармуш решил взяться за жанр зомби-хоррора. Но чувство юмора у этого автора настолько велико, что даже он не может с ним справиться, поэтому получилась все равно интеллектуальная комедия. Количество звезд здесь зашкаливает, причем многие согласились на совсем крохотные роли (иначе фильм длился бы часов шесть). Каждому из них Джармуш предоставил возможность для небольшого бенефиса, чтобы никому не было обидно. На первом плане будут уже игравшие у него Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Хлоя Севиньи и Билл Мюррей.

Выход в России — 11 июля

«Дылда» (Кантемир Балагов)

кино
Фото: youtube.com/Mixadencik

Ученику Александра Сокурова еще нет 30, а второй его фильм опять в престижном каннском конкурсе «Особый взгляд». Причем дебют режиссера, «Теснота», был удостоен приза ФИПРЕССИ, самой эстетской награды фестиваля, которую вручает международное жюри кинокритиков. В России «Дылду» будут смотреть очень требовательно: в фильме рассказывается о двух фронтовых подругах, вернувшихся после войны в Ленинград, но совершенно разучившихся существовать в мирное время.

Выход в России — 20 июня

«Однажды в Трубчевске» (Лариса Садилова)

кино
Фото: youtube.com
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В программе Канн — три российских фильма

Еще один российский фильм в «Особом взгляде». Малобюджетная мелодрама, которая в отдельных моментах достигает великолепной простоты и точности лучших картин Шукшина и Меньшова. Это история о том, как женатый дальнобойщик влюбился в замужнюю женщину и у них закрутился роман, о котором знает вся улица, но только не их обманутые супруги. Садилова не впервые внедряет актеров в реальную среду, привлекая непрофессиональных артистов и работая в живых декорациях. Персонажи фильма мгновенно становятся своими, запоминаются зрителю, и их редкие реплики (о чем говорить, если и так все ясно?) ценятся на вес золота. В России у картины «Однажды в Трубчевске» прокатчика нет, но ее уже пригласили на «Кинотавр» в Сочи. А премьера состоится, естественно, в Трубчевске.

«Гив ми либерти» (Кирилл Михановский)

кино
Фото: flux-cap.com
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Элитарная программа «Двухнедельник режиссеров» включает фильм Кирилла Михановского про нашего иммигранта в Америке. Это трагикомедия, основанная на воспоминаниях самого Кирилла, который в юности жил в Милуоки, штат Висконсин, и подрабатывал, помогая инвалидам-колясочникам. Герой фильма решает рискнуть своим и без того шатким социальным статусом, чтобы помочь деду, больному синдромом Альцгеймера. Авторы «Гив ми либерти» обещают много колоритных персонажей и неповторимый дух Милуоки. Михановский известен по своей кубинской ленте «Сны о рыбе», которая не раз показывалась в России и вольной экранизации пушкинского «Дубровского» с Данилой Козловским в главной роли.

Выход в России — 25 июля

«Боль и слава» (Педро Альмодовар)

кино
Фото: youtube.com/EspacioSony
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Про новую работу классика уже говорят, что это его «Восемь с половиной». Главный герой картины — вымышленный режиссер Сальвадор Малло, которого играет Антонио Бандерас. Главные темы фильма «Боль и слава» — творческие терзания, ностальгия и отношения с женщинами, включая мать и многочисленных муз. Прическа и щетина Малло намеренно придают ему сходство с Альмодоваром. В кадре любимые актрисы автора — Пенелопа Крус, Сесилия Рот, Хульета Серрано. Остается только позавидовать испанскому зрителю, который уже увидел новую картину: правила Каннского фестиваля это допускают.

Выход в России — 12 июня

«Вас не было дома» (Кен Лоуч)

кино
Фото: youtube.com/TheUpcoming

Британский мастер социального кино за свой предыдущий фильм «Я, Дэниел Блэйк» получил «Золотую пальмовую ветвь», а в новой картине рассказывает о семье, которая пытается свести концы с концами после кризиса 2008 года. Отец покупает фургон и начинает перевозить грузы на заказ, мать трудится сиделкой, и непонятно, долго ли дружное прежде семейство сможет существовать в таком напряженном режиме. Фильм куплен для проката в России, дата уточняется.

«Маттиас и Максим» (Ксавье Долан)

кино
Фото: imdb.com

Знаменитому канадскому автору исполнилось 30 лет, но он уже в шестой раз привозит свою работу в Канны (плюс однажды участвовал в Венецианском кинофестивале). В название вынесены имена двух друзей, одного из которых играет сам Долан. Они решили сняться в короткометражке, не подозревая, что киношное «понарошку» может серьезно сказаться на всей их жизни. Фильм должен выйти в России в конце года.

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