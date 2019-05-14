Пальмы ждут: На Лазурном берегу стартует самый престижный киносмотр планеты

Сегодня на Лазурном берегу в 72-й раз открывается Каннский кинофестиваль — самый престижный киносмотр планеты. На десять дней в небольшой курортный городок на юге Франции вновь переместится центр мирового кинопроцесса. По красной дорожке пройдут десятки звезд первой величины, а сотни премьер со всего мира соберут тысячи зрителей. Нашлось на этом празднике жизни место и для российского кино — сразу три отечественных фильма вошли в официальную программу смотра.

Хотя основной конкурс пройдет без российских участников (в прошлом году мы и так перевыполнили план — Россию представляли сразу и «Лето» Кирилла Серебренникова, и «Айка» Сергея Дворцевого), зато в «Особый взгляд», вторую по важности фестивальную секцию, отобраны две картины — «Дылда» Кантемира Балагова и «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой.

канны День открытия 72-го Каннского кинофестиваля Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Трубчевск vs Ленинград

Лариса Садилова, опытный режиссер и победитель фестиваля в Роттердаме, впервые участвует в каннской программе. «Однажды в Трубчевске» — провинциальная мелодрама о супружеской измене и разрушительной страсти. Четырех ведущих персонажей играют профессиональные артисты, а остальные роли исполняют обычные жители Трубчевска, реального города в Брянской области. Анонсируя участие фильма в смотре, артистический директор фестиваля Тьерри Фремо отметил «утонченную режиссуру» и «нежный взгляд» на героев.

Картина попала в программу буквально в последний момент, уже после объявления основной массы участников. Как пояснила «Известиям» Лариса Садилова, эта новость стала неожиданностью даже для съемочной группы.

— Я знала, что на наш фильм обратили внимание в Каннах. К середине апреля российским картинам уже пришел отказ — всем, кроме нас и фильма Кантемира Балагова, — рассказала она. — А дальше началось напряженное ожидание. Я смотрела официальную пресс-конференцию дирекции, но не услышала своей фамилии. А через несколько дней мне позвонили и сообщили, что мы отобраны.

Для Кантемира Балагова это уже третий визит на набережную Круазетт. Два года назад ученик Александра Сокурова участвовал в «Особом взгляде» с дебютной «Теснотой» и увез с собой приз ФИПРЕССИ. В прошлом году заседал в жюри. И, наконец, сегодня он возвращается со вторым своим фильмом. О сюжете «Дылды» известно немного. Это драма, отчасти основанная на книге нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», — две девушки возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются начать жить заново. Сценарий Кантемиру Балагову помогал писать писатель Александр Терехов. Из звезд в кадре появится только Ксения Кутепова — остальной каст состоит в основном из молодых и начинающих.

канны Режиссер Лариса Садилова Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В этот раз «Особый взгляд» спорит по звездности с главной секцией. Помимо прочих здесь встретятся, например, новые фильмы Брюно Дюмона, Альбера Серра, Кристофа Оноре — всего 18 картин. Их судьбу решит жюри во главе с ливанским режиссером Надин Лабаки, чей «Капернаум» в прошлом году взял приз жюри основного конкурса, а сейчас ставит кассовые рекорды в китайском прокате.

Студенты и мэтры

Еще один российский фильм попал в конкурс студенческих работ Cinefondation. Это короткометражка «Сложноподчиненное» Олеси Яковлевой, рассказывающая о школьном учителе (его играет солист группы Shortparis Николай Комягин), чей переезд в провинциальный город получает неожиданные последствия. Надо сказать, что в последнее время фильмы из России регулярно участвуют в этой программе и занимают призовые места. Буквально в прошлом году выпускник Московской школы нового кино Игорь Поплаухин стал вторым со своей работой «Календарь». Что до Олеси Яковлевой, она представляет в Каннах Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ).

Можно также упомянуть, что в ретроспективную секцию «Каннская классика», в рамках которой показываются отреставрированные копии лучших участников прошлых лет, попала классика советской студии «Грузия-фильм» «Белый караван» — мелодрама о любви чабана и рыбачки. Этот фильм Эльдара Шенгелаи и Тамаза Мелиавы боролся за «Золотую пальмовую ветвь» еще в 1964 году. Сейчас Эльдар Шенгелая лично приедет во Францию представить картину.

— Если к этому списку участников добавить обширную программу Российского павильона, станет ясно, что наши фильмы присутствуют почти на всех этажах каннской лестницы, в данном случае — на лестнице отбора программ, — пояснил «Известиям» президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов. — Тем самым российская кинематография подтверждает и свое историческое значение в традициях Эйзенштейна и Тарковского, и собственную жизнеспособность сегодня.

Фото: Грузия-фильм Постер к фильму Эльдара Шенгелаи и Тамаза Мелиавы «Белый караван»

Наверняка по итогам фестиваля в программе проявится и отчетливый русский след. Пока на основании синопсиса можно обратить внимание на комедию «Дай мне свободу» из программы «Двухнедельник режиссеров». Ее снял американец российского происхождения Кирилл Михановский, сорежиссер фильма «Дубровский» с Данилой Козловским. Это — история о трех поколениях русской эмиграции, которых ненадолго объединяет смерть близкого человека. Одну из главных ролей здесь сыграла Дарья Екамасова.

В главном конкурсе запланировано множество резонансных премьер — «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, зомби-комедия Джима Джармуша «Мертвые живые мертвецы», вольная автобиография Педро Альмодовара «Боль и слава» и еще 18 картин от признанных классиков и ярких новичков. Жюри возглавил мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту. Продлится фестиваль до 25 мая.