Следствие ведет Пикачу: покемон-детектив и Киану Ривз на тропе войны

Покемоны обживают большой экран, Итан Хоук вершит правосудие на Диком Западе, а Киану Ривз вновь встречает друзей по «Матрице». Пушистые зверьки-супергерои попробуют покончить с владычеством людей-супергероев, а за взрослую аудиторию поборются боевик, триллер и даже вестерн. «Известия» рассказывают, что смотреть в кино.

«Покемон. Детектив Пикачу»

Едва ли не самая популярная компьютерная игра планеты, за два десятка лет разросшаяся в гигантскую медиафраншизу (аниме, манга, игрушки), получила, наконец, экранизацию с живыми актерами, да еще в Голливуде. Всенародно любимого желтобокого Пикачу в оригинале озвучил Райан Рейнольдс, на втором плане мелькает почетный джентльмен британского кино Билл Найи.

Если кратко — это триллер-неонуар в альтернативной реальности, где рядом с людьми живут покемоны, забавные животные с суперспособностями. Они мирные и порой даже разумные, быстро притираются к людям (у каждого человека есть свой друг-питомец), их можно тренировать и выпускать в бескровное состязание один на один. Однако идиллии вот-вот придет конец — кто-то разработал фиолетовый газ, превращающий милых зверьков в агрессивных монстров.

Режиссер: Роб Леттерман

В ролях: Райан Рейнольдс, Джастис Смит, Кэтрин Ньютон, Билл Найи, Кэн Ватанабэ, Крис Гир

«Джон Уик 3»

Продолжение приключений наемного убийцы по прозвищу Баба-яга (Киану Ривз), пенсионера-собачника с большим сердцем, которому никак не дают уйти на покой. В финале прошлой части Джон Уик нарушил главное правило тайного ордена ассасинов — убил врага на территории отеля «Континенталь», где любое насилие запрещено. За его голову назначена рекордная награда, все киллеры мира уже точат ножи и заряжают пистолеты.

Впрочем, помнить сюжетные повороты совсем не обязательно — как и раньше, весь фильм представляет собой поток виртуозного экшена. Киану Ривз вновь, как в старые добрые времена, разносит в клочья толпы врагов. Чувство ностальгии подпитывает присутствие в кадре Лоренса «Морфиуса» Фишберна, а также знакомая по «Матрице» манера единоборств в стиле гонконгских мафиозных боевиков (режиссер, к слову, был каскадером на знаменитой трилогии). Среди новичков франшизы — Холли Берри и Марк Дакаскос.

Режиссер: Чад Стахелски

В ролях: Киану Ривз, Холли Берри, Иэн МакШейн, Лоренс Фишберн, Марк Дакаскос, Анжелика Хьюстон

«Малыш Кид»

Надеясь вытащить сестру из лап жестокого дяди, молодой парнишка Рио отправляется в путь через выжженную пустыню и волей случая получает возможность в первых рядах понаблюдать за самой знаменитой схваткой Дикого Запада — шериф Пэт Гарретт против лихого бандита Билли Кида, блюститель закона против разбойничьей вольницы. И вдруг оказывается, что от того, кто победит, зависит и судьба самого Рио.

Самая звездная премьера недели — тут и Дэйн ДеХаан с прищуром, и Итан Хоук с ружьем, и Крис Пратт с бородой. И Винсент Д’Онофрио, который еще и режиссер. История противостояния Пэта Гаррета и Билли Кида, действительно имевшая место в конце XIX века, уже не раз ложилась в основу вестерна (самый известный пример, фильм Сэма Пекинпа, так и назывался — «Пэт Гэрретт и Билли Кид»), но сценарист предложил неожиданное прочтение известного сюжета.

Режиссер: Винсент Д’Онофрио

В ролях: Джейк Шур, Крис Пратт, Итан Хоук, Винсент Д’Онофрио, Дэйн ДеХаан, Адам Болдуин

«Королева сердец»

Неожиданный гость из северных широт, которого при очень большом желании можно затолкать на полку «скандинавского нуара», хотя ему явно ближе голливудские эротические триллеры рубежа 1980–1990-х годов. Благополучная жизнь Анны, образцовой жены и успешного адвоката, вдруг идет по наклонной, когда к ним переезжает Густав, сын мужа от первого брака. Несмотря на разницу в возрасте, между ними — почти родственниками — вспыхивает страсть, у которой не может быть счастливого исхода.

Картина несколько раз меняет жанр, и развитие событий удивит даже прожженных любителей психопатологических историй (у сценаристки Марен Луизе Кеэне в послужном списке значится знаменитый сериальный хит «Мост»). В главной роли — одна из ведущих европейских актрис Трине Дюрхольм, снимавшаяся у Томаса Винтерберга, Сюзанны Бир и Фатиха Акина. Фильм получил приз зрительских симпатий на фестивале «Санденс».

Режиссер: Май эль-Туки

В ролях: Трине Дюрхольм, Густав Линд, Магнус Креппер, Лив Эсмор Даннеманн, Силья Эсмор Даннеманн

«Новая жизнь Аманды»

Светлая история взросления в реалиях современной Франции, пережившей столкновение с терроризмом. Беззаботный Давид (восходящая звезда Венсан Лакост) идет по жизни смеясь, пока однажды его старшая сестра не умирает в ходе теракта. Теперь он, вчерашний мальчишка, должен взять ответственность за свою семилетнюю племянницу Аманду (Изаура Мюльтрие).

Как говорят создатели, девочку на главную роль долго искали по школам, спортивным клубам и просто на улицах Парижа, и с выбором, надо признать, не ошиблись. Девушку Давида сыграла Стэйси Мартин из «Нимфоманки» и «Молодого Годара». Фильм «Новая жизнь Аманды» получил приз на фестивале в Венеции.

Режиссер: Микаэль Херс

В ролях: Венсан Лакост, Изаура Мюльтрие, Стэйси Мартин, Офелия Колб, Марианн Басле