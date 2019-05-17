Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Следствие ведет Пикачу: покемон-детектив и Киану Ривз на тропе войны

Что смотреть в кино в эти выходные
Фото: Каро-Премьер
Главный слайд
Начало статьи
Следствие ведет Пикачу: покемон-детектив и Киану Ривз на тропе войны
2019-05-16 17:48:15">
2019-05-16 17:48:15
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Покемоны обживают большой экран, Итан Хоук вершит правосудие на Диком Западе, а Киану Ривз вновь встречает друзей по «Матрице». Пушистые зверьки-супергерои попробуют покончить с владычеством людей-супергероев, а за взрослую аудиторию поборются боевик, триллер и даже вестерн. «Известия» рассказывают, что смотреть в кино.

«Покемон. Детектив Пикачу»

Она и немцы: девочка против нацистов, солдаты в самоволке и две аферистки
Что смотреть в кино в эти выходные

Едва ли не самая популярная компьютерная игра планеты, за два десятка лет разросшаяся в гигантскую медиафраншизу (аниме, манга, игрушки), получила, наконец, экранизацию с живыми актерами, да еще в Голливуде. Всенародно любимого желтобокого Пикачу в оригинале озвучил Райан Рейнольдс, на втором плане мелькает почетный джентльмен британского кино Билл Найи.

Если кратко — это триллер-неонуар в альтернативной реальности, где рядом с людьми живут покемоны, забавные животные с суперспособностями. Они мирные и порой даже разумные, быстро притираются к людям (у каждого человека есть свой друг-питомец), их можно тренировать и выпускать в бескровное состязание один на один. Однако идиллии вот-вот придет конец — кто-то разработал фиолетовый газ, превращающий милых зверьков в агрессивных монстров.

Режиссер: Роб Леттерман

В ролях: Райан Рейнольдс, Джастис Смит, Кэтрин Ньютон, Билл Найи, Кэн Ватанабэ, Крис Гир

«Джон Уик 3»

Финальная месть: супергерои, божьи коровки и Тарковский
Что смотреть в кино в эти выходные

Продолжение приключений наемного убийцы по прозвищу Баба-яга (Киану Ривз), пенсионера-собачника с большим сердцем, которому никак не дают уйти на покой. В финале прошлой части Джон Уик нарушил главное правило тайного ордена ассасинов — убил врага на территории отеля «Континенталь», где любое насилие запрещено. За его голову назначена рекордная награда, все киллеры мира уже точат ножи и заряжают пистолеты.

Впрочем, помнить сюжетные повороты совсем не обязательно — как и раньше, весь фильм представляет собой поток виртуозного экшена. Киану Ривз вновь, как в старые добрые времена, разносит в клочья толпы врагов. Чувство ностальгии подпитывает присутствие в кадре Лоренса «Морфиуса» Фишберна, а также знакомая по «Матрице» манера единоборств в стиле гонконгских мафиозных боевиков (режиссер, к слову, был каскадером на знаменитой трилогии). Среди новичков франшизы — Холли Берри и Марк Дакаскос.

Режиссер: Чад Стахелски

В ролях: Киану Ривз, Холли Берри, Иэн МакШейн, Лоренс Фишберн, Марк Дакаскос, Анжелика Хьюстон

«Малыш Кид»

Пока не пришли «Мстители»: Гибсон с бородой и Найтли в треугольнике
Что смотреть в кино в эти выходные

Надеясь вытащить сестру из лап жестокого дяди, молодой парнишка Рио отправляется в путь через выжженную пустыню и волей случая получает возможность в первых рядах понаблюдать за самой знаменитой схваткой Дикого Запада — шериф Пэт Гарретт против лихого бандита Билли Кида, блюститель закона против разбойничьей вольницы. И вдруг оказывается, что от того, кто победит, зависит и судьба самого Рио.

Самая звездная премьера недели — тут и Дэйн ДеХаан с прищуром, и Итан Хоук с ружьем, и Крис Пратт с бородой. И Винсент Д’Онофрио, который еще и режиссер. История противостояния Пэта Гаррета и Билли Кида, действительно имевшая место в конце XIX века, уже не раз ложилась в основу вестерна (самый известный пример, фильм Сэма Пекинпа, так и назывался — «Пэт Гэрретт и Билли Кид»), но сценарист предложил неожиданное прочтение известного сюжета.

Режиссер: Винсент Д’Онофрио

В ролях: Джейк Шур, Крис Пратт, Итан Хоук, Винсент Д’Онофрио, Дэйн ДеХаан, Адам Болдуин

«Королева сердец»

Как украсть миллиард: банкир-грабитель, плачущий призрак и кошка-шпион
Что смотреть в кино в эти выходные

Неожиданный гость из северных широт, которого при очень большом желании можно затолкать на полку «скандинавского нуара», хотя ему явно ближе голливудские эротические триллеры рубежа 1980–1990-х годов. Благополучная жизнь Анны, образцовой жены и успешного адвоката, вдруг идет по наклонной, когда к ним переезжает Густав, сын мужа от первого брака. Несмотря на разницу в возрасте, между ними — почти родственниками — вспыхивает страсть, у которой не может быть счастливого исхода.

Картина несколько раз меняет жанр, и развитие событий удивит даже прожженных любителей психопатологических историй (у сценаристки Марен Луизе Кеэне в послужном списке значится знаменитый сериальный хит «Мост»). В главной роли — одна из ведущих европейских актрис Трине Дюрхольм, снимавшаяся у Томаса Винтерберга, Сюзанны Бир и Фатиха Акина. Фильм получил приз зрительских симпатий на фестивале «Санденс».

Режиссер: Май эль-Туки

В ролях: Трине Дюрхольм, Густав Линд, Магнус Креппер, Лив Эсмор Даннеманн, Силья Эсмор Даннеманн

«Новая жизнь Аманды»

Космос и апокалипсис: Паттинсон в невесомости и Брандо в джунглях
Что смотреть в кино в эти выходные

Светлая история взросления в реалиях современной Франции, пережившей столкновение с терроризмом. Беззаботный Давид (восходящая звезда Венсан Лакост) идет по жизни смеясь, пока однажды его старшая сестра не умирает в ходе теракта. Теперь он, вчерашний мальчишка, должен взять ответственность за свою семилетнюю племянницу Аманду (Изаура Мюльтрие).

Как говорят создатели, девочку на главную роль долго искали по школам, спортивным клубам и просто на улицах Парижа, и с выбором, надо признать, не ошиблись. Девушку Давида сыграла Стэйси Мартин из «Нимфоманки» и «Молодого Годара». Фильм «Новая жизнь Аманды» получил приз на фестивале в Венеции.

Режиссер: Микаэль Херс

В ролях: Венсан Лакост, Изаура Мюльтрие, Стэйси Мартин, Офелия Колб, Марианн Басле

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Дылда» в Канне: на Лазурном Берегу показали фильм Кантемира Балагова
На кинофестивале представили картину российского режиссера и открыли наш павильон
Только правда: каким должно быть кино о Великой Отечественной
Создатели фильма «Коридор бессмертия» и эксперты обсудили, как помирить жанр и достоверность

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017