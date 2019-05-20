Время тяжеловесов: в Каннах показали картины Альмодовара и Малика

На Каннском кинофестивале уикенды играют особую роль. Именно в выходные дни он превращается в шоу. Приезжают французские знаменитости, и планируется показ их фильмов. В нынешнем году на авансцене, кроме Алена Делона (ему вручали почетную «Пальмовую ветвь»), появился ветеран Клод Лелуш со своим последним фильмом «Самые прекрасные годы жизни» (по мотивам собственного творчества) и вереницей снимавшихся у него великих и популярных артистов. Первой среди них была по-прежнему красивая, загадочная и элегантная 87-летняя Анук Эме — исполнительница главной роли в самом знаменитом фильме Лелуша «Мужчина и женщина».

В программе также фигурировали французские фильмы. В основном конкурсе — «Портрет девушки в огне» Селин Скьямма, элегантная феминистская парабола об искусстве и страсти в XVIII веке, отличающаяся яркими женскими ролями и высокой изобразительной культурой. В «Особом взгляде» можно было увидеть последнюю работу почитаемого во Франции Кристофа Оноре «Комната 212», а вне конкурса — 50-минутный «Вечный свет» Гаспара Ноэ, «ужасного ребенка» родины кинематографа. Вместе с тем главной приманкой в эти дни были «тяжеловесы» конкурса, из числа тех, кто не может себе позволить опуститься ниже уровня «шедевра»: провокативный испанец Педро Альмодовар («Боль и слава») и эксцентричный американец Терренс Малик («Скрытая жизнь»).

Фильм Альмодовара скорее разочаровал. Автобиографическая в своей основе история уже не молодого режиссера (Антонио Бандерас), преодолевающего творческий кризис благодаря воспоминаниям о более или менее отдаленном прошлом, вплоть до первого проявления эротического вожделения в детстве — перепевы его прошлых, как правило, лучших работ, будь то «Всё о моей матери» (в «Боли и славе» роль матери играет Пенелопа Крус) или «Дурное воспитание». В картине не хватало темперамента и беззастенчивой яркости, составившей славу режиссеру с его первых шагов в альтернативной молодежной культуре. Всё вроде хорошо и правильно, но уже видено и пережито.

У большинства критиков новый фильм Альмодовара вызвал безудержный энтузиазм. В журнале «Фильм Франсе» чуть ли не все эксперты выставили ему высшую оценку, обозначаемую изображением «Золотой пальмовой ветви», которую он вполне может получить в этот раз, поскольку ни разу ее не был удостоен, хотя получал множеств других наград, не только каннских. Возможно, потому, что я смотрел картину Альмодовара сразу после «Малыша Джо» Джессики Хауснер, у меня возникла параллель с цветком, который своим ароматом зомбирует людей. У испанского режиссера был фильм, который так и назывался «Цветок моей тайны». Как мне кажется, восторженный прием «Боли и славы» тоже своего рода завороженность именем.

Случай Терренса Малика — несколько иной. Каждая его работа раскалывает критическое сообщество на тех, кто безоговорочно «за», и тех, кто категорически «против». В этом смысле «Скрытая жизнь» вряд ли будет исключением, хотя картина кажется вполне традиционной религиозной драмой. Это снятая в духе академизма подлинная история молодого австрийца, который отказался давать присягу Гитлеру и идти в армию, куда его призывали, пережил в фашистской тюрьме всяческие страдания и унижения, был казнен, а не так давно канонизирован как мученик…