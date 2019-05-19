Парад зомби: Каннский фестиваль захватили живые мертвецы

К середине фестиваля стало ясно, что живые мертвецы не случайно появились у Джима Джармуша в фильме открытия («Мертвые не умирают»). Тема зомби стала чуть ли не главным лейтмотивом кинофорума. Как это обычно бывает, наиболее сильная работа данного импровизированного цикла обнаружилась не в основной, а в параллельной программе. Картина культового французского режиссера Бертрана Бонелло «Ребенок зомби», показанная в «Двухнедельнике режиссеров», сочетала в себе причудливую амальгаму классических и новейших версий мифологии, зародившейся в Гаити.

В этом контексте смешно звучат упреки в заимствованиях у популярных западных авторов, прозвучавшие в некоторых отзывах моих коллег по отношению к конкурсной сенегальской картине «Атлантика» Мати Диоп — племянницы легендарного автора премированного в Москве фильма «Туки-Буки» Джибрила Диопа Мамбети. Ведь в рамках культа вуду живые мертвецы чувствовали себя вольготно задолго до изобретения кинематографа. Один уважаемый коллега, не принявший, в отличие от большинства критиков, фильм «Атлантика», язвительно заметил, что его включение в конкурс можно объяснить только двойной квотой, по расово-географическому (Черная Африка) и гендерному (женщина-режиссер) принципам. С точки зрения политической корректности он, скорее всего, прав, но я склонен видеть во всем этом заговор отборщиков-зомби.

Если Мати Диоп, известная не только как режиссер, но и в первую очередь как актриса (хотя в этом фильме она и не играет), предлагает феминистскую версию социально-психологического конфликта в духе магического реализма, то Бонелло пытается соединить несоединимое. Критик журнала «Скрин» Джонатан Ромни справедливо отмечает в этой связи: «Перемешивая политический комментарий, этнографию, подростковую мелодраму и жанр ужасов, фильм представляет собой лишенное каких-либо комплексов умозрительное исследование самых разных тем — колониализма, революции, либерализма, расовых различий вплоть до женского сексуального влечения. Благодаря нетрадиционной повествовательной структуре автор втягивает нас в путешествие, столь же увлекательное, сколь и требующее интеллектуальных усилий».

Бравируя научностью, автор сопоставляет гаитянскую мифологию и культ вуду с цитатами их знаменитых экранных хорроров и нравами высшего слоя белой аристократии в нестабильный подростковый период. Именно это сочетание делает картину Бертрана Бонелло яркой и оригинальной и одновременно закрывает ей путь в официальную программу фестиваля, включая «Особый взгляд» и спецпоказы.

Здесь живые мертвецы обнаруживают себя в более «причесанных» вариантах. Лента Джессики Хауснер «Малыш Джо» предлагает академическую версию «Бравого нового мира». Малыш Джо — выведенный героиней цветок, аромат которого должен сделать человечество счастливым. Она дарит образец чудодейственного растения своему сыну по имени тоже Джо, и мальчик первым (а точнее вторым, после собаки) попадает под власть насильственного счастья и основывает сообщество защитников обреченного на бесплодие экспериментального генератора счастья.

2019-05-14T174003Z_1434999972_UP1EF5E1D2Q67_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-OPENING-RED-CARPET Премьерой фильма Джима Джармуша «Мертвецы не умирают» в Каннах открылся очередной, 72-й по счету, кинофестиваль. Главное европейское кинособытие года, как и всегда, собрало звезд самого разного калибра со всего света. «Известия» подготовили фоторепортаж с красной дорожки Фото: REUTERS/Stephane Mahe 20190514_gaf_u55_417 Нидерландская топ-модель, «ангел» Victoria’s Secret Роми Стрейд Фото: Global Look Press/www.imago-images.de 2019-05-14T185719Z_1646856640_UP1EF5E1GNIDI_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-OPENING-CEREMONY Сбор гостей — один из самых волнующих моментов открытия для зевак и фоторепортеров Фото: REUTERS/Stephane Mahe 2019-05-14T182003Z_2062183455_UP1EF5E1EXE9I_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-OPENING-CEREMONY Бывший американский уголовник, вставший на путь исправления и преобразившийся в одного из самых популярных манекенщиков мира, Джереми Микс с гордостью демонстрирует тюремные татуировки Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier 20190514_gaf_u39_1323 «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгоря привычно позирует перед фоторепортерами Фото: Global Look Press/Geisler-Fotopress/Dave Bedrosian 20190514_zia_p169_863 Жюри фестиваля: Алехандро Гонсалес Иньярриту, Эль Фэннинг, Маймуна Н’Диайе, Келли Райхардт, Робен Кампийо, Павел Павликовский, Аличе Рорвахер, Энки Билал, Йоргос Лантимос Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Alberto Terenghi 2019-05-14T164046Z_1878711432_UP1EF5E1ABX0C_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-OPENING-RED-CARPET Актриса Марина Фуа вошла в состав жюри программы «Особый взгляд», второй по значимости в Каннах Фото: REUTERS/Stephane Mahe 20190514_zaf_k55_157 Джим Джармуш, Тильда Суинтон и задремавший к концу церемонии Билл Мюррей Фото: Getty Images/WireImage/Samir Hussein 2019-05-14T171739Z_739437038_UP1EF5E1C1E3M_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-OPENING-CEREMONY Шарлотта Генсбур и Хавьер Бардем Фото: Getty Images/Gisela Schober 20190514_zaf_x99_164 Супермодель Алессандра Амбросио появилась на красной дорожке в эффектном платье Ralph & Russo и драгоценностях от Boucheron Фото: Getty Images/Gisela Schober GettyImages-1149153819 Главная звезда кинематографа Таиланда Арайя Харгейт Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale 2019-05-14T192630Z_1804109694_RC16B5D8A390_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-JURY Эль Фэннинг стала членом главного жюри фестиваля в 21 год — но светские репортеры еще большее внимание уделили ее роскошным бриллиантовым серьгам Chopard и почти не скрывавшей грудь прозрачной блузке Фото: Getty Images/WireImage/Samir Hussein

С австрийской дотошностью женщина-режиссер описывает процесс приобщения каждого персонажа к сообществу защитников Малышей Джо, которые в финале выигрывают конкурс экспериментальных растений и готовы завоевать и осчастливить всю планету. Героиня сдается последней и получает от подаренного сыну цветка спасительную реплику «Спасибо, мама».

В отличие от ужасных и ироничных зомби Джармуша и от социальных «Зомби-рабов» Бонелло, герои Хауснер не изменяются физически, но трансформируются духовно (или, точнее, лишаются духовности). Смыслом их «нежизни» становится глобальное притворство — приспособление к ожиданиям окружающих уже тоже не людей.

Так, весьма неожиданно, программа самого крупного кинофестиваля мира выводит нас к формуле идеального общества потребления — глянцевого и поголовно самодовольного. Культ вуду, африканские страсти и социально-политические аллюзии соединяются в фокусе разного рода, пола, жанра, цвета кожи и этнической принадлежности живых мертвецов.