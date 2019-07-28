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Режиссер «Короля Льва» спрятал одну «настоящую» сцену в фильме

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Фото: TASS/Zuma/Keith Mayhew
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В анимационном фильме «Король Лев» спрятан один «настоящий» кадр, отснятый в Африке. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на режиссера ремейка мультфильма Джона Фавро.

Отмечается, что речь идет о восходе солнца над африканской саванной во вступительных кадрах киноленты.

«Это единственная настоящая сцена в «Короле Льве». Там было 1490 сцен, созданных аниматорами и художниками по компьютерной графике», — цитирует его телеканал.

В России за первый уикенд флагманский релиз «Диснея» собрал 935 млн рублей и в начале недели преодолел миллиардную отметку.

22 июля сообщалось, что, по мнению критиков, причиной успеха ремейка «Короля Льва» в России является удачное время выхода и интерес всех поколений и членов семьи к фильму.

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