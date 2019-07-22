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«Король лев» стал лидером российского проката в выходные

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Фото: WDSSPR
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Американский анимационный фильм «Король лев» возглавил российский кинопрокат, собрав более миллиарда рублей за четыре дня после премьеры, сообщает 22 июля «РИА Новости».

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Ремейк одноименного мультфильма 1994 года был снят Джоном Фавро с помощью фотореалистичной компьютерной анимации. Персонажей озвучили комик Билли Айкнер, актеры Сет Роген, Джеймс Эрл Джонс, Дэвид Гловер и другие знаменитости.

Вторую строчку проката занял фильм Джона Уоттса «Человек-паук. Вдали от дома». За выходные он собрал более 73 млн рублей, а за три недели проката сумма превысила 1,2 млрд рублей.

Третью позицию занял фильм Люка Бессона «Анна». За выходные касса фильма составила 36,5 млн рублей.

На четвертом месте расположился хоррор «Солнцестояние», заработавший 18,9 млн рублей.

Пятое место по сборам заняла комедия «Искусство обмана» Мэтта Аселтона, собравшая 11,5 млн рублей.

«Король лев» вышел в российский прокат 18 июля и стал самым обсуждаемым диснеевским релизом этого года. Мультфильм стал десятым ремейком студии за последние девять лет и третьим за 2019 год после «Дамбо» и «Аладдина».

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