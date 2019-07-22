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Кинокритик назвал успех ремейка «Короля Льва» в России предсказуемым

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Фото: Global Look Press/Disney
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Причиной успеха ремейка «Короля Льва» в России является удачное время выхода и интерес всех поколений и членов семьи к фильму. Об этом в эфире НСН рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.

«Секрет успеха в том, что конечно, пошло смотреть нынешнее молодое поколение, которое не видело прежний «Король Лев», но наслышано. Тем более летом сейчас не так много хороших фильмов <…>. И после полугодового затишья, наконец, появился фильм, на который идут всей семьей», — пояснил специалист.

Шнейдеров отметил, что более старшее поколение, которое видело мультфильм 1994 года, идет смотреть новую версию и ведет в кинотеатры своих детей. Кроме того, этот фильм из разряда тех, на которые идут даже достаточно молодые бабушки и дедушки, поэтому успех фильма является предсказуемым и ожидаемым, уточнил критик.

Вместе с тем, Шнейдеров уточнил, что новинку сложно сравнивать с картиной Disney 25-летней давности, потому что фильм снят с применением современных технологий. Кроме того, многие зрители могут оказаться такими же, как он, ретроградами, хорошо помнящими прежних Тимона и Пумбу.

«Король Лев» стартовал в российском прокате 18 июля и стал лидером по итогам выходных. Он стал 10-м ремейком студии Disney за последние 9 лет, а также третьим за год после «Дамбо» и «Аладдина».

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