Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам

Фильм «Мстители: Финал» уже почти установил новый мировой рекорд по кассовым сборам, вскоре он отодвинет на второе место предыдущего рекордсмена — блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар». Об этом в субботу, 20 июля, пишет Variety со ссылкой на данные компании The Walt Disney Company.

К моменту написания материала картина уже собрала в прокате $2,7892 млрд, предыдущий рекорд «Аватара» в 2010 году составил $2,7897 млрд. По словам экспертов, «Мстители: Финал» должны собрать еще не менее $500 тыс.

Режиссерами фильма «Мстители: Финал» стали Энтони и Джо Руссо. Картина вышла в мировой прокат 24 апреля. Кассовые сборы в первые выходные составили $1,2 млрд.

До «Аватара» рекорд по кассовым сборам принадлежал фильму «Титаник», премьера которого состоялась в 1997 году.

Ранее новый образ супергероя Тора, в котором он появился в блокбастере «Мстители: Финал», вызвал волну шуток в Сети. Пользователи не смогли пройти мимо персонажа, который отрастил волосы и бороду, а также набрал лишние килограммы.