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Растолстевший Тор из «Мстителей» вызвал волну шуток в Сети

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Фото: marvel.com
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Новый образ супергероя Тора, в котором он появился в блокбастере «Мстители: Финал», вызвал волну шуток в Сети. Пользователи не смогли пройти мимо персонажа, который отрастил волосы и бороду, а также набрал лишние килограммы.

Многие сравнивали себя с растолстевшим богом грома и сокрушались, что им потолстеть было намного проще.

«Тору понадобилось пять лет, чтобы потерять форму в фильме «Мстители: Финал», в то время как я просто съедаю ведерко жареной курицы и уже выгляжу так», — писали пользователи Twitter.

Также многие начали сравнивать внешность Тора в прошлых «Мстителях» и финальной картине. «Тор, которого мы заслужили», — писали пользователи.

6 мая сообщалось, что блокбастер «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате рекордные $2,189 млрд.

В компании отметили, что картина студии Marvel побила рекорд, собрав такую сумму всего за 11 дней. Всего в мировой истории проката порог в $2 млрд преодолевали пять фильмов, среди которых «Аватар», «Титаник», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Мстители: Война бесконечности». Премьера финального эпизода «Мстителей» состоялась 24 апреля.

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