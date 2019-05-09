Растолстевший Тор из «Мстителей» вызвал волну шуток в Сети

Новый образ супергероя Тора, в котором он появился в блокбастере «Мстители: Финал», вызвал волну шуток в Сети. Пользователи не смогли пройти мимо персонажа, который отрастил волосы и бороду, а также набрал лишние килограммы.

Многие сравнивали себя с растолстевшим богом грома и сокрушались, что им потолстеть было намного проще.

«Тору понадобилось пять лет, чтобы потерять форму в фильме «Мстители: Финал», в то время как я просто съедаю ведерко жареной курицы и уже выгляжу так», — писали пользователи Twitter.

Также многие начали сравнивать внешность Тора в прошлых «Мстителях» и финальной картине. «Тор, которого мы заслужили», — писали пользователи.

if you don't then you dont

love me at deserve me at

my🥺 my😎 pic.twitter.com/oPaSpIXf5Z — BRANDO (@el_branbran) May 7, 2019

6 мая сообщалось, что блокбастер «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате рекордные $2,189 млрд.

В компании отметили, что картина студии Marvel побила рекорд, собрав такую сумму всего за 11 дней. Всего в мировой истории проката порог в $2 млрд преодолевали пять фильмов, среди которых «Аватар», «Титаник», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Мстители: Война бесконечности». Премьера финального эпизода «Мстителей» состоялась 24 апреля.