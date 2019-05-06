Фильм «Мстители: Финал» собрал рекордных $2,19 млрд в прокате

Фантастический блокбастер «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате рекордные $2,189 млрд. Об этом 5 мая сообщается на сайте The Walt Disney.

В компании отметили, что картина студии Marvel побила рекорд, собрав такую сумму всего за 11 дней. Всего в мировой истории проката порог в $2 млрд преодолевали пять фильмов, среди которых «Аватар», «Титаник», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Мстители: Война бесконечности».

Премьера финального эпизода «Мстителей» состоялась 24 апреля.

Россияне смогли увидеть фильм через пять дней. Картина установила рекорд по сборам в ходе предварительных продаж билетов в России.

Финальные «Мстители» стали самым длинным фильмом в истории Marvel. Продолжительность составила 182 минуты.