Тарантино подарили сыр в Москве

Американского режиссера Квентина Тарантино, приехавшего в Москву, чтобы лично представить зрителям свой девятый фильм «Однажды в Голливуде», угостили подмосковным сыром. Коробку с угощением ему вручила одна из журналисток на пресс-конференции в среду, 7 августа. Также она пригласила режиссера посетить фестиваль «Сыр! Пир! Мир!».

Тарантино поблагодарил за подарок и пошутил на тему своей новой картины.

«Надеюсь, мой фильм достаточно острый для вашего сырного фестиваля», — цитирует его телеканал «360».

Ранее в этот же день Тарантино рассказал, что в детстве очень любил советский фильм «Человек-амфибия».

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пройдет в подмосковной Истре с 9 по 11 августа.