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Тарантино рассказал о любимом с детства советском фильме

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Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
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Американский режиссер Квентин Тарантино, прибывший в Москву, чтобы лично представить зрителям свой девятый фильм «Однажды в Голливуде», рассказал, что в детстве очень любил советский фильм «Человек-амфибия».

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По словам режиссера, он часто смотрел его по телевизору, и даже не знал, в какой стране сняли картину, сообщает в среду, 7 августа, телеканал «360».

«Если бы мне пришлось делать фильм о маленьком Квентине, живущем в 1969 году или 1970-х, был бы один российский фильм, о котором он знал», — рассказал он.

Тарантино добавил, что в США картину никогда не показывали в кинотеатрах, ее продали на телевидение и переозвучили.

«Я включал 9-й канал в Лос-Анджелесе, и в начале 1970-х его (фильм «Человек-амфибия». — Ред.) показывали очень часто. Тогда я с удовольствием смотрел его. Я его обожал, хоть и не знал, что он российский», — признался режиссер.

Режиссер добавил, что планирует снять десятый фильм, но пока не знает, о чем он будет. «Но если думать... что все фильмы рассказывают одну и ту же историю, а каждый фильм — это маленький вагончик в составе огромного паровоза, то я хочу сделать какой-то огромный суперфильм, который закроет логику всех моих фильмов», — цитирует Тарантино RT.

Ранее в этот же день министр культуры России Владимир Мединский подарил Тарантино копию первого издания книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах».

Картина «Человек-амфибия» по роману советского писателя-фантаста Александра Беляева вышла на экраны в 1961 году

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