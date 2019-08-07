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Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Министр культуры России Владимир Мединский подарил американскому режиссеру Квентину Тарантино копию первого издания книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах». Об этом сообщается на сайте ведомства 7 августа.

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Тарантино приехал в Россию на премьеру своего девятого фильма «Однажды в... Голливуде». Накануне Мединский провел режиссеру экскурсию по Государственному историко-культурному музею-заповеднику «Московский Кремль».

Во время прогулки Тарантино поинтересовался: «Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или хотя бы рядом с Кремлем?» Министр ответил, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи.

«Глава Минкультуры России подарил режиссеру факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», выпущенной в 1913 году. Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака. В свой последний визит в Москве в 2004 году он побывал на могиле поэта в Переделкино», — сказано в сообщении ведомства.

В среду Тарантино должен посетить премьеру своей киноленты в Москве. В российский прокат фильм выйдет 8 августа.

«Однажды в... Голливуде» — девятая работа режиссера. В картине рассказывается о событиях, произошедших на закате «золотого века» Голливуда в 1969 году. Главными героями стали бывшая звезда телевизионных вестернов Рик Далтон и его дублер Клифф Бут. В фильме снялись Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино, Курт Рассел и Марго Робби.

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