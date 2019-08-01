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СМИ США усомнились в соперничестве Ди Каприо и Питта на «Оскаре»

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Camilla Morandi
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Роль американского актера Леонардо Ди Каприо в фильме «Однажды... в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино назовут главной, а роль Брэда Питта — второго плана, поэтому конкуренции между ними за «Оскар» не ожидается. Такое предположение в беседе с порталом Variety высказал источник в Американской академии киноискусств.

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Как отмечает портал, у актеров примерно одинаковое количество экранного времени, однако, по мнению инсайдера, история в фильме разворачивается вокруг персонажа Ди Каприо Рика Далтона.

Вместе с тем многие кинокритики полагают, что оба артиста исполняют равные по значимости роли и имеют шансы претендовать на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль первого плана, пишет сайт kp.ru.

Ди Каприо играет голливудскую звезду, в Брэд Питт — его дублера Клиффа Бута. Действие происходит в Лос-Анджелесе 1969 года на фоне скандалов, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, а также убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрон Тейт, пишет «Федеральное агентство новостей».

В съемках фильма также приняли участие Марго Робби, Аль Пачино, Тимоти Олифант, Курт Рассел, Люк Перри, Дакота Фаннинг. Как уточняет REGNUM, на экраны США фильм вышел 25 мая, российская премьера намечена на 8 августа.

В апреле сообщалось, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо ведет переговоры о съемках в новом фильме мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров».

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