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Ди Каприо заявил о климатическом кризисе из-за лесных пожаров

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Фото: Global Look Press/Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
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Голливудский актер Леонардо Ди Каприо прокомментировал крупные лесные пожары в Сибири, а также в Гренландии и на Аляске. Известный защитник окружающей среды выразил опасения, что возгорания наносят вред Северному полярному кругу и являются признаком климатического кризиса.

«От масштабных пожаров в Гренландии, Сибири и на Аляске поднимаются столбы дыма, которые видно из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что эти пожары за месяц уже выбросили в атмосферу столько же углекислого газа, сколько Швеция обычно выбрасывает за год», — написал актер в Instagram 31 июля.

К сообщению он прикрепил видеоролик издания Guardian, который рассказывает о природных пожарах в разных частях планеты.

Видео посмотрели почти 1 млн пользователей. В комментариях подписчики благодарят актера за проявленное внимание к проблеме. Примечательно, что большинство сообщений под постом написаны русскоязычными пользователями.

По данным «Федерального агентства новостей», в Сибири горит более 1,6 млн га. Режим ЧС с 29 июля введен в Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии, с 30 июля — в Якутии.

Накануне в МЧС заявили о нехватке сил и средств для тушения возгораний. Так, на очагах работают около 3 тыс. человек при необходимых 15 тыс. По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, с огнем борются 95% личного состава и вся имеющаяся техника «Авиалесоохраны».

Ранее в Красноярском крае к ликвидации огня присоединились дополнительно 100 профессиональных десантников и силы авиации МЧС. В Якутии к тушению привлечены почти 800 человек.

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