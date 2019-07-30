Депутат предложила тушить лесные пожары бомбами

Депутат заксобрания Алтайского края Евгения Боровикова предложила тушить лесные пожары, сбрасывая на очаги возгорания бомбы. Об этом парламентарий написала на своей странице в Facebook 30 июля.

По ее словам, такой способ борьбы с огнем успешно применяется в Швеции — на очаги возгорания сбрасывают бомбы, которые при разрыве поглощают кислород и подавляют горение.

«В Китае горящий лес также обстреливается специальными снарядами. При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 кв. м. Причем такие бомбы с огнегасящим средством разработали еще в Советском Союзе!» — заявила Боровикова.

По данным «Федерального агентства новостей», в Сибири горит более 1,6 млн га. Режим ЧС с 29 июля введен в Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии, с 30 июля — в Якутии.

Накануне в МЧС заявили о нехватке сил и средств для тушения возгораний. Так, на очагах работают около 3 тыс. человек при необходимых 15 тыс. По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, с огнем борются 95% личного состава и вся имеющаяся техника «Авиалесоохраны», в Красноярский край дополнительно переброшено 100 профессиональных десантников.