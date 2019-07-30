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Специалист оценил вероятность задымления Москвы из-за пожаров в Сибири

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин оценил вероятность задымления Москвы из-за пожаров в Сибири. По его словам, такая возможность практически равна нулю.

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«Для того, чтобы это произошло, определенные условия должны сохраняться не одну неделю. Но в России не бывает так, чтобы там пять-семь дней не было дождя, не появился циклон, не поменялась циркуляция», — сказал он журналистам агентства городских новостей «Москва».

Специалист также отметил, что перенос воздуха в атмосфере обычно идет с запада на восток, а не наоборот. Именно поэтому в ближайшую неделю дым точно не дойдет до центральных регионов России.

29 июля газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя противопожарного отдела российского отделения Гринпис Григория Куксина сообщила, что дым от пожаров в Сибири может дойти до российской столицы, в случае если сильный ветер будет дуть на запад.

По данным «Авиалесоохраны», сейчас на территории России горит более 170 тыс. га лесов, из них большая часть пожаров — в Иркутской области, где огнем охвачено более 144 тыс. га. При этом около 320 очагов находятся в отдаленных и труднодоступных местностях. Подобные сложные возгорания не тушат, так как затраты на борьбу с огнем превышают прогнозируемый вред.

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