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Вышла новая серия «Смешариков» о борьбе с лесными пожарами

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Фото: Продюсерский центр «Рики»
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Новая серия «Смешариков» посвящена лесным пожарам. Проект продолжает созданный совместно с Greenpeace России цикл «Азбука защиты леса со Смешариками». Об этом сообщили в пресс-службе анимационной студии «Рики».

Премьера мультфильма состоялась во вторник, 30 июля, на телеканале «Карусель» в программе «С добрым утром, малыши!».

Проект направлен на формирование у детей правильного поведения при лесных пожарах и их предотвращении, а также бережного отношения к природе. Эпизод был снят по заказу ФБУ «Авиалесоохрана» и при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства.

31 июля серия выйдет на YouTube-канале проекта «Смешарики», сообщает телеканал «360».

В настоящее время в Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии, где в совокупности пылают сотни тысяч гектаров тайги, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Зафиксировано более 600 очагов возгораний.

МЧС приняло решение об усилении группировки пожарных в Красноярском крае. Туда направлены спасатели из Кемеровской области и Хакасии. Чтобы остановить распространение огня, в Красноярский край переброшено 100 профессиональных десантников.

В первую очередь пожарные пытаются укротить огонь в национальных парках и заповедниках.

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