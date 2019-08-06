Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Американский режиссер Квентин Тарантино, который находится в России в связи с премьерой своего фильма «Однажды в... Голливуде», побывал на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль» вместе с министром культуры РФ Владимиром Мединским. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает ТАСС.

Уточняется, что экскурсию для Тарантино провел сам Мединский. Кроме того, компанию им составила гендиректор музея Елена Гагарина.

«Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или хотя бы рядом с Кремлем?» — спросил американский режиссер в ходе посещения музея. Ему объяснили, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи.

7 августа Тарантино вместе с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом пообщается с прессой и в этот же день побывает на московской премьере своего фильма.

24 июля Тарантино рассказал, что хочет обзавестись детьми. Это произошло в эфире телепередачи Джимми Кумейла, посвященной премьере картины «Однажды в… Голливуде».

«Однажды в Голливуде» — девятая работа режиссера. В картине рассказывается о событиях, произошедших на закате «золотого века» Голливуда в 1969 году. Главными героями стали бывшая звезда телевизионных вестернов Рик Далтон и его дублер Клифф Бут. В фильме снялись Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино, Курт Рассел и Марго Робби.