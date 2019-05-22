Тарантино объяснил причины затянувшегося безбрачия

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино рассказал о том, почему не женился до 55 лет.

«Я женился полгода назад. Моя жена сидит перед вами. Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю почему — я просто ждал идеальную женщину», — рассказал режиссер журналистам в Каннах. Его слова приводит «РИА Новости».

На Каннском кинофестивале Тарантино представил свою новую картину «Однажды... в Голливуде» с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби.

Фильм рассказывает о событиях, произошедших на закате «золотого века» Голливуда, в 1969 году. На экране зрители увидят режиссера Романа Полански и его жену Шэрон Тейт, которая в том году погибла от рук коммуны известного преступника Чарли Мэнсона.

Тарантино женился 28 ноября прошлого года на израильской певице и модели Даниэле. Свадебная церемония прошла в Лос-Анджелесе.