Режиссер Квентин Тарантино женился на израильской певице Даниэле Пик

Американский режиссер Квентин Тарантино женился на израильской певице и модели Даниэле Пик в среду вечером, 28 ноября, в Лос-Анджелесе.

Пик и Тарантино встретились в 2009 году, когда кинематографист отправился в Израиль с рекламной компанией своего фильма «Бесславные ублюдки», сообщает The Independent.

«Мы очень взволнованы и счастливы, потому что празднуем нашу помолвку здесь, в Израиле. Спасибо за ваши добрые пожелания», ­— написала девушка в своем Instagram в июле 2017 года, когда пара объявила о помолвке.

Даниэла Пик — дочь популярного певца Цвика Пик, написавшего в том числе композицию «Дива», победившую в конкурсе «Евровидение» в 1988 году. Израильтянка известна такими песнями, как Tamid Ola Hamangina, Shuv Hageshem, Zot Ahava и др.

Квентин Тарантино — режиссер, сценарист, актер, продюсер и кинооператор. Мировую известность получил после киноленты «Криминальное чтиво». Также он известен картинами «Убить Билла», «Джанго освобожденный», «Бешеные псы», «Омерзительная восьмерка». За свои работы Тарантино получил 37 наград, включая «Оскар», «Золотой глобус», премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). В рейтинге лучших режиссеров всех времен журнала Total Film, он занимает 12-ю строчку.

22 августа стали известны имена актеров, которые появятся в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Кинолента выйдет в прокат в 2019 году. В картине будут задействованы Леонардо Ди Каприо, Бред Питт, Аль Пачино, Марго Робби, Дакота Фаннинг, Курт Рассел и Тим Рот.