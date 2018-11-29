Прямой эфир

Режиссер Квентин Тарантино женился на израильской певице Даниэле Пик

0
Фото: Global Look Press/F. Sadou/AdMedia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский режиссер Квентин Тарантино женился на израильской певице и модели Даниэле Пик в среду вечером, 28 ноября, в Лос-Анджелесе.

Пик и Тарантино встретились в 2009 году, когда кинематографист отправился в Израиль с рекламной компанией своего фильма «Бесславные ублюдки», сообщает The Independent.

«Мы очень взволнованы и счастливы, потому что празднуем нашу помолвку здесь, в Израиле. Спасибо за ваши добрые пожелания», ­— написала девушка в своем Instagram в июле 2017 года, когда пара объявила о помолвке.

Даниэла Пик — дочь популярного певца Цвика Пик, написавшего в том числе композицию «Дива», победившую в конкурсе «Евровидение» в 1988 году. Израильтянка известна такими песнями, как Tamid Ola Hamangina, Shuv Hageshem, Zot Ahava и др.

Квентин Тарантино — режиссер, сценарист, актер, продюсер и кинооператор. Мировую известность получил после киноленты «Криминальное чтиво». Также он известен картинами «Убить Билла», «Джанго освобожденный», «Бешеные псы», «Омерзительная восьмерка». За свои работы Тарантино получил 37 наград, включая «Оскар», «Золотой глобус», премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). В рейтинге лучших режиссеров всех времен журнала Total Film, он занимает 12-ю строчку.

22 августа стали известны имена актеров, которые появятся в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Кинолента выйдет в прокат в 2019 году. В картине будут задействованы Леонардо Ди Каприо, Бред Питт, Аль Пачино, Марго Робби, Дакота Фаннинг, Курт Рассел и Тим Рот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оксфордский словарь увековечил имена Линча и Тарантино
Ди Каприо опубликовал фото со съемок нового фильма Тарантино

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017