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Ди Каприо опубликовал фото со съемок нового фильма Тарантино

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Фото: TASS/Zuma/Brent Perniac
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Американский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в своем Instagram совместное фото с Брэдом Питтом, сделанное на съемках девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

В кадре они предстали в образе своих героев. Так, Ди Каприо исполнит роль актера Рика Далтона, а Питт — его дублера Клиффа Бута.

 

First look. #OnceUponATimeInHollywood

Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) 27 Июн 2018 в 6:00 PDT

Действие картины разворачивается в 1969 году. Среди актерского состава числятся такие звезды, как лауреат «Оскара» Аль Пачино (он сыграет агента героя Ди Каприо), а также Марго Робби. Она сыграет актрису Шерон Тейт. В числе участников также заявлены Дэмиен Льюис и Дакота Фанинг. По неподтвержденной информации в фильме снимутся актеры Курт Рассел и Тим Рот.

Ранее в Сети появились кадры со съемочной площадки. На них видно Тарантино в процессе работы напротив закусочной Taco Bell. Премьера фильма намечена на август 2019 года. По информации СМИ, «Однажды в Голливуде» станет предпоследней картиной режиссера.

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